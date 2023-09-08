75 сотрудников полиции ДНР обеспечили порядок во время торжеств на «Саур-Могиле»

Безопасность на мероприятии обеспечили 75 представителей силовых структур. Фото: МВД ДНР

75 сотрудников МВД Донецкой Народной Республики, представителей Росквардии и военной комендатуры обеспечили порядок во время проведения торжеств на территории мемориала «Саур-Могила». Об этом сообщили в пресс-службе ведмства.

— Общественный порядок и безопасность более 300 участников и гостей торжества обеспечивали 75 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии и сотрудники военной комендатуры. Безопасность передвижения делегаций и организованных групп гостей мероприятия, а также дорожное движение в местах проведения массовых торжеств обеспечивали более 30 сотрудников ГИБДД МВД, — заявили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», в честь 80-летия освобождения Донбасса на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР прошел праздничный концерт. Перед жителями ДНР выступили Григорий Лепс, Александр Маршал, Дмитрий Дюжев, SHAMAN и другие исполнители.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Памятник ополченцу «Медведю» и разведчикам установили на Саур-Могиле в ДНР

К 80-й годовщине освобождения Донбасса была благоустроена нижняя площадка мемориального комплекса Саур-Могила (подробнее)