Памятник ополченцу «Медведю» и разведчикам установили на Саур-Могиле в ДНР

На легендарной высоте установили величественную фигуру бойца с автоматом в руках Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К 80-й годовщине освобождения Донбасса Российское военно-историческое общество благоустроило нижнюю площадку мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР. Здесь установили новые памятники.

Один из них посвящен погибшим в 2014 году разведчикам Семеновского батальона ополчения Донбасса - 16-летней девушке с позывным «Нона» и ее боевому напарнику «Гуцулу». Скульптурная композиция работы Михаила Баскакова установлена на месте трагической гибели этих людей.

Второй памятник установлен в память о легендарном командире взвода батальона «Восток» Олеге Гришине с позывным «Медведь», оборонявшем в 2014 году от украинских боевиков Саур-Могилу. Величественную фигуру бойца с автоматом в руках выполнил скульптор Андрей Коробцов.

Тем временем на самой центральной оси мемориала расположены стелы с фамилиями бойцов Красной Армии, в 1943 году штурмовавших немецкие оборонительные позиции, расположенные на кургане. Таблички отреставрировали и установили на новые основания.

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