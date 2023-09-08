Свыше 460 тысяч пассажиров воспользовались услугами Донецкой железной дороги с начала года. Фото: Минтранс ДНР

С начала 2023 года услугами Донецкой железной дороги воспользовались более 460 тысяч пассажиров, включая порядка 175 тысяч граждан льготных категорий. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

- За восемь месяцев текущего года поездами Донецкой железной дороги в межреспубликанском и внутреннем, пригородном сообщениях было перевезено 460,3 тысяч пассажиров, в том числе порядка 175 тысяч граждан льготных категорий. Из общего количества перевезенных пассажиров поездами межреспубликанского и внутреннего сообщения воспользовались 88,1 тысячи граждан, пригородного – более 372,1 тысячи человек, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что в августе услугами воспользовались 63,6 тысячи пассажиров, из которых 24,3 тысячи граждане льготных категорий.

Напомним, что в ДНР программа дорожных работ на 2023 год завершена на 90%. Благодаря помощи регионов-шефов в населенных пунктах ремонтные работы выполнены на площади свыше 860 тысяч квадратных метров дорожного покрытия городских улиц.

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