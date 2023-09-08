Российские войска отразили 12 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили 12 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила 12 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое. На Донецком направлении ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, а также девять единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили более 215-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Авдеевка. Также средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожен 31 дрон ВСУ.

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