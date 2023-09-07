Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила девять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик. На Донецком направлении ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, а также 20 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки средствами ПВО было перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба «JDAM». Также российские войска уничтожили 41 БПЛА противника.

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