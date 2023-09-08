Украинского командира посадят на 18 лет лет за попытку убийства жителя Мариуполя

Суд признал Харченко виновным в покушении на убийство. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

В ДНР приговорили к 18 годам колонии 23-летнего командира зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дениса Харченко, стрелявшего в мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили «КП Донецк» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в марте 2022 года в Мариуполе Харченко открыл огонь по гражданскому мужчине, оказавшемуся у позиций украинских войск. Он произвел по жителю не менее десяти прицельных выстрелов из автомата Калашникова.

- Однако свой преступный умысел, направленный на совершение убийства мирного жителя, не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку мужчине удалось скрыться и покинуть зону обстрела, - рассказали в прокуратуре.

Суд признал морпеха виновным в покушении на убийство, совершенном по политическим и идеологическим мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Харченко приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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