Кемеровская область подготавливает к осенне-зимнему периоду Горловку

Кузбасс готовит к зиме Горловку. Фото: Минстрой России

Кемеровская область продолжает восстанавливать Горловку. На данный момент для региона-шефа главной задачей является ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог. Об этом сообщает Минстрой России.

- Особое внимание уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду. В планах Кузбасса – капитальный ремонт и восстановление крупных социально-значимых объектов, в том числе: 3 крупных объекта сетей теплоснабжения и ремонт с заменой водогрейного котла в котельной; капитальный ремонт школы; капитальный ремонт и замена остекления в городской поликлинике, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что капитальный ремонт пройдет в городской больнице и в помещениях под размещение многофункциональных центров.

Напомним, что специалисты из Кемеровской области продолжают восстановление инженерных сетей в Горловке. Сейчас регион-шеф ведет работы на 11 крупных объектах теплосети и системы водоснабжения города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемеровская область восстанавливает 11 крупных объектов теплосети в Горловке

В Горловке регион-шеф планирует обновить около 60% теплосетей и объектов водоснабжения (подробнее)