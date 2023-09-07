Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя

Суд приговорил Лукьяненко к пожизненному лишению свободы. Фото: Предоставлено прокуратурой ДНР

В Донецкой Народной Республике вынесли приговор в отношении 35-летнего командира разведывательного батальона ВСУ Олега Лукьяненко за убийство троих жителей Мариуполя. Он признан виновным по статьям «убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», и «жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории». Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре ДНР.

- В суде установлено, что в марте 2022 года Лукьяненко, находясь на боевой позиции, оборудованной в жилом доме в Мариуполе, вел наблюдение и заметил мужчину, зашедшего в подъезд этого дома. Лукьяненко потребовал у него документы, затем начал избивать, силой вытащил на улицу и расстрелял. От полученных ранений мужчина скончался на месте, - отмечают в прокуратуре.

Через семь дней, после первого убийства, Лукьяненко находился на той же боевой позиции. По рации он получил приказ ликвидировать двух человек, которые двигались в его направлении. После этого мужчину и женщину он застрелил из снайперской винтовки. Суд приговорил Лукьяненко к пожизненному лишению свободы.

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