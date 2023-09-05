Суд приговорил солдата ВСУ к пожизненному сроку за убийство 14 жителей Мариуполя

Валентин Василенко будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Фото: Предоставлено прокуратурой ДНР

В Донецкой Народной Республике вынесли приговор в отношении 23-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Валентина Василенко за убийство 14 жителей Мариуполя. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре ДНР.

- В суде установлено, что 21 марта 2022 года осужденный и двое неустановленных военнослужащих ВСУ, находясь на боевой позиции вблизи улицы Мамина-Сибиряка города Мариуполя, получили приказ от командира взвода об устранении мирных жителей, после чего произвели выстрелы из автомата Калашникова по шести гражданским лицам, находившимся вблизи православного храма. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте, - отмечают в прокуратуре.

Через два дня, после первого преступления против гражданского населения Василенко с другими солдатами ВСУ находился на той же улице, произвел выстрелы из автоматического оружия по микроавтобусу. В транспортном средстве находились восемь человек. От полученных телесных повреждений на месте преступления скончались шесть мужчин, одна женщина и один маленький ребенок.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - добавили в ведомстве.

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