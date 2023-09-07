Питающая Горловку водой насосная станция обесточена украинским обстрелом

Из-за обстрела жители города остались без воды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Питающая водой Горловку насосная станция обесточена обстрелом украинских войск. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Он уточнил, что один из снарядов ВСУ повредил трансформатор, и подача воды на фильтровальную станцию № 1 прекратилась.
- Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории трансформаторной подстанции «Приканальная» РУЭК (Центрально-Городской район Горловки) возникло возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции. Ввиду отсутствия подачи воды на фильтровальную станцию № 1 насосная станция остановлена, - проинформировал градоначальник.
Тем временем в Донецке был также обесточен один из водопроводных узлов. Как сообщили на предприятии «Вода Донбасса», подача воды в центральную часть Киевского района города приостановлена.
Напомним, ранее сообщалось, что от обстрела ВСУ в Горловке пострадали несколько мирных жителей. Ранения получили четыре человека, включая двух 16-летних подростков в Калининском районе.
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