Питающая Горловку водой насосная станция обесточена украинским обстрелом

Из-за обстрела жители города остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Питающая водой Горловку насосная станция обесточена обстрелом украинских войск. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что один из снарядов ВСУ повредил трансформатор, и подача воды на фильтровальную станцию № 1 прекратилась.

- Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории трансформаторной подстанции «Приканальная» РУЭК (Центрально-Городской район Горловки) возникло возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции. Ввиду отсутствия подачи воды на фильтровальную станцию № 1 насосная станция остановлена, - проинформировал градоначальник.

Тем временем в Донецке был также обесточен один из водопроводных узлов. Как сообщили на предприятии «Вода Донбасса», подача воды в центральную часть Киевского района города приостановлена.

Напомним, ранее сообщалось, что от обстрела ВСУ в Горловке пострадали несколько мирных жителей. Ранения получили четыре человека, включая двух 16-летних подростков в Калининском районе.

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