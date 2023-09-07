От обстрела ВСУ в Калининском районе Горловки ранены четыре человека

В Горловке ранены четыре человека от обстрела ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки ранения получили четыре человека, в том числе двое 16-летних детей. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- В результате обстрела жилого массива «Солнечный» (Калининский район Горловки) с позиций украинских террористов ранен мирный горловчанин, и двое 16-летних детей. По уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ ранен еще один мирный горловчанин, - написал в телеграм-канале мэр Горловки.

Иван Приходько добавил, что также был зафиксирован разрыв украинского снаряда на территории трансформаторной подстанции в Центрально-Городском районе Горловки. Возникло возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции.

По данным СЦКК ДНР, с двух часов дня ВСУ выпустили по Горловке десять снарядов калибром 152 мм.

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