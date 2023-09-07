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НовостиПолитика7 сентября 2023 11:37

ВСУ полностью уничтожили здание при обстреле центра Донецка

Украинские войска продолжают наносить веерные удары по столице ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы Донецка (архивное фото)

Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы Донецка, нанося большой урон его инфраструктуре. Так, в результате очередного обстрела в центре города было полностью уничтожено целое здание. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Киевского района уничтожено полностью здание по улице Светлова, - проинформировал мэр.

Градоначальник уточнил, что разрушения были зафиксированы и в другом районе.

- При обстреле Петровского района в частных домах по улице Удачной повреждены кровля, остекление. Пострадал также автомобиль, - заявил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Галицыновка.

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