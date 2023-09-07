ВСУ полностью уничтожили здание при обстреле центра Донецка

Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы Донецка (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы Донецка, нанося большой урон его инфраструктуре. Так, в результате очередного обстрела в центре города было полностью уничтожено целое здание. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела Киевского района уничтожено полностью здание по улице Светлова, - проинформировал мэр.
Градоначальник уточнил, что разрушения были зафиксированы и в другом районе.
- При обстреле Петровского района в частных домах по улице Удачной повреждены кровля, остекление. Пострадал также автомобиль, - заявил Кулемзин.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Галицыновка.
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