В Мариуполе планируют модернизировать техническую базу коммунальных предприятий

Мэр Мариуполя провел рабочую встречу с представителями компании «Меркатор Холдинг». Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе планируют обновить техническую базу коммунальных предприятий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам рабочей встречи с представителями компании «Меркатор Холдинг».

Он уточнил, что гости из Калуги рассказали об основных направлениях своей деятельности, в том числе в сфере обслуживания городского дорожного хозяйства. Их комбинированные машины для уборки автодорог и техника для жилищно-коммунального хозяйства успешно работают при любых погодных условиях. Помимо этого, компания занимается разработкой и внедрением собственных информационных систем для эффективного управления парком спецтехники и контроля за здоровьем водителей.

По словам Моргуна, участники встречи обсудили варианты возможного сотрудничества.

- Мариуполь заинтересован в модернизации технической базы коммунальных предприятий. Это будет способствовать повышению качества работ по эффективному содержанию городского дорожного хозяйства, - заявил мэр.

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