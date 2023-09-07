В Донецке поздравили ветеранов с 80-летием со Дня освобождения Донбасса

Мэр Донецка Алексей Кулемзин навестил ветеранов на дому. Фото: ТГ/Кулемзин

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин поздравил ветеранов города с 80-летием со Дня освобождения Донбасса. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что для представителей старшего поколения этот праздник особенно волнителен, так как они были непосредственными участниками событий тех лет.

Так, Бронислава Петровича Франкса Великая Отечественная война застала еще за школьной партой. На фронте он воевал с 1943 года, был ранен и контужен. Сейчас ветерану 99 лет.

Ветеранов из Донецка поздравили с праздником. Фото: ТГ/Кулемзин

Татьяна Степановна Ивонина родилась в 1927 году. Во время оккупации Донбасса она трудилась санитаркой в военном госпитале. Участвовала в освобождении Сталино, Одессы, Румынии, Венгрии, а День Победы встретила в военном эшелоне.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин навестил ветеранов на дому. Фото: ТГ/Кулемзин

Иван Петрович Ворона - 100-летний ветеран из Донецка, участвовал в боях за Донбасс, освобождал города Сталино и Мелитополь. Получил ранение и был контужен при форсировании Днепра.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин навестил ветеранов на дому. Фото: ТГ/Кулемзин

- Низкий поклон Вам, наши дорогие ветераны! - отметил градоначальник.

Мэр Донецка вручил участникам Великой Отечественной войны цветы и памятные подарки.

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