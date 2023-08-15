Ко Дню освобождения Донбасса в Мариуполе частично восстановят памятник рабочим «Азовстали», погибшим в Великую Отечественную войну

Строители уже провели демонтажные работы и залили фундамент для последующей установки вновь созданных фигур матроса, солдата и рабочего. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе вскоре завершат первую очередь реконструкции памятника азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на объекте.

По словам мэра, его реставрацией занимаются представители группы компаний «Вагнер».

- Строители Московской области уже провели необходимые демонтажные работы, выполнили заливку фундамента для последующей установки вновь созданных фигур матроса, солдата и рабочего. Помимо реставрационных работ строители также облагородят и прилегающую территорию. Для этого на объект восстановления уже завезли бордюрный камень и тротуарную плитку, - рассказал градоначальник.

Моргун также уточнил, что первую очередь реконструкции памятника строители обещают закончить ко Дню освобождения Донбасса.

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