В ДНР с начала 2023 года обеспечили временной занятостью более 30 тысяч человек

В ДНР обеспечили временной занятостью более 30 тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике с начала 2023 года обеспечили временной занятостью более 30 тысяч человек. Две трети из них – жители освобожденных территорий из города Мариуполя и Светлодарска, поселка Мироновского, а также населенных пунктов Волновахского, Шахтерского, Новоазовского и Тельмановского районов. Также было заключено 1130 договоров с 469 работодателями. Об этом сообщает Республиканский Центр занятости.

- Временные работники были заняты неквалифицированным трудом: 12,5 тысячи человек работали подсобными рабочими при озеленении, благоустройстве территорий, при введении в эксплуатацию предприятий. Три тысячи человек выполняли информационно-технические, делопроизводительные работы. 8,5 тысячи человек расчищали территории от разрушений, - отмечают в центре занятости.

Там добавили, что 2,5 тысячи человек охраняли объекты на освобожденных территориях. Также были сформированы бригады из квалифицированных временных работников, которые занимались ремонтом и восстановлением 891 жилого дома и 49 социальных объектов. Всего обеспечили временной занятостью 1240 специалистов.

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