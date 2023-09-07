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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:28

В Мариуполе расчистят сточные колодцы от строительного мусора

В приморском городе ДНР нормализуют работу городской канализационной системы
Ирина ДМИТРИЕВА
Многие сточные колодцы во всех районах города после восстановительных работ остались забитыми строительным мусором

Многие сточные колодцы во всех районах города после восстановительных работ остались забитыми строительным мусором

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мариуполе применят меры по улучшению работы городской системы канализации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на утреннем совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений горадминистрации обсудил задачи на ближайшие дни и перспективу. В числе рассмотренных вопросов было состояние инженерно-технических систем.

- Многие сточные колодцы во всех районах города после восстановительных работ в МКД остались забитыми строительным мусором, их необходимо расчистить, - заявил градоначальник.

Мэр добавил, что механизм выполнения данных работ будет проработан совместно с Министерством строительства Донецкой Народной Республики и подрядными организациями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе создадут отдельные бригады по обслуживанию инженерных систем. Приморскому городу ДНР нужны специалисты, которые будут разбираться во всех аспектах работы оборудования новых объектов.

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