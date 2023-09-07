В Мариуполе расчистят сточные колодцы от строительного мусора

Многие сточные колодцы во всех районах города после восстановительных работ остались забитыми строительным мусором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мариуполе применят меры по улучшению работы городской системы канализации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на утреннем совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений горадминистрации обсудил задачи на ближайшие дни и перспективу. В числе рассмотренных вопросов было состояние инженерно-технических систем.

- Многие сточные колодцы во всех районах города после восстановительных работ в МКД остались забитыми строительным мусором, их необходимо расчистить, - заявил градоначальник.

Мэр добавил, что механизм выполнения данных работ будет проработан совместно с Министерством строительства Донецкой Народной Республики и подрядными организациями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе создадут отдельные бригады по обслуживанию инженерных систем. Приморскому городу ДНР нужны специалисты, которые будут разбираться во всех аспектах работы оборудования новых объектов.

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