В Мариуполе создадут отдельные бригады по обслуживанию инженерных систем

На утреннем совещании в горадминистрации основное внимание уделили работе объектов соцкультбыта. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе создадут отдельные бригады, в задачу которых войдет обслуживание инженерных систем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на утреннем совещании в горадминистрации основное внимание уделил объектам соцкультбыта. Многие из них вводятся в строй после капитального ремонта, выполненного по действующим стандартам Российской Федерации. И для обеспечения их полноценной работы необходимо серьезно подойти к вопросам технического обслуживания. Яркий тому пример - Центр детского и юношеского творчества, где управление инженерными коммуникациями сейчас полностью автоматизировано.

- Городу нужны специалисты, которые будут разбираться во всех аспектах работы нового оборудования. Поэтому на базе МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» создадим отдельные бригады по обслуживанию инженерных систем новых объектов СКБ - их готовы обучить петербуржские специалисты, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты начали пусконаладочные работы двух бассейнов и современной обсерватории в Центре детского и юношеского творчества Мариуполя.

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