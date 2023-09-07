В Мариуполе до старта отопительного сезона остался месяц

Городу необходимо слаженно и без срывов пройти весь отопительный сезон. Фото: Минстрой ДНР

До старта отопительного сезона в Мариуполе остался месяц. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

Он уточнил, что провел совещание по подготовке города к осенне-зимнему периоду. Главная задача, которая стоит на сегодняшний день перед ответственными службами, - это вовремя подать тепло в многоквартирные дома и объекты соцкультбыта. Кроме того, необходимо слаженно и без срывов пройти весь отопительный сезон.

- Поручил коммунальникам подготовить по своим направлениям проблемные вопросы, с которыми город может столкнуться в зимний период. Это поможет выявить все «узкие места», устранить которые предстоит в первую очередь, и определить, какие работы мы выполним своими силами, а где потребуется помощь регионов-шефов, - заявил градоначальник.

По словам Моргуна, важно объединить усилия всех городских служб.

- До старта отопительного сезона остался месяц. Консолидация усилий всех участников процесса будет способствовать его своевременному началу и достойному прохождению, - подчеркнул мэр.

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