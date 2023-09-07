По программам регионов-шефов оздоровились почти 13 тысяч школьников ДНР

Детская оздоровительная кампания-2023 прошла успешно. Фото: ТГ/Солнцев

Почти 13 тысяч школьников ДНР смогли отдохнуть этим летом благодаря помощи других российских регионов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

- Почти 13 тысяч мальчишек и девчонок оздоровились по программам регионов-шефов. В том числе, на морском побережье. Еще 3,5 тысячи ребят приняли участие в федеральном образовательно-туристском проекте «Университетские смены». Они познакомились не только с принимающим вузом, но, по сути, с нашей большой страной, - рассказал он.

По словам премьера, еще порядка 20 тысяч детей отдохнули в работавших на территории Республики 158 пришкольных лагерях и на 216 площадках досуга.

- Каждый день наши дети участвовали в самых разных тематических мероприятиях, развивали свои таланты, узнавали много нового, - отметил Солнцев.

Премьер-министр поблагодарил Министерство образования и науки ДНР за большую работу по организации оздоровительной кампании 2023 года - как внутри региона, так и за его пределами. И подчеркнул, что она прошла успешно.

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