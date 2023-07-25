Регионы России организовали летних отдых восьми тысяч детей из ДНР

Отдых и оздоровление детей ДНР в лагерях по всей России продолжается (архивное фото). Фото: пресс-служба «Орленка»

Амурская, Нижегородская, Смоленская, Магаданская области, Хабаровский и Приморский край и другие регионы России организовали летний оздоровительный отдых для восьми тысяч детей из ДНР. Школьники Республики также принимают участие в проекте «Университетские смены». Об этом рассказала вице-премьер региона Лериса Толстыкина.

— В ДНР продолжается детская летняя оздоровительная кампания. На сегодняшний день отдохнуть, оздоровиться и набраться сил перед предстоящим учебным годом получили возможность почти 8 тысяч ребят из городов и районов Республики. Всего же с начала года на отдых и оздоровление были отправлены 12 тысяч детей, — отметила зампред.

Толстыкина подчеркнула, что школьники и молодежь региона принимают участие в созданном по инициативе Минобрнауки РФ проекте «Университетские смены. Благодаря нему более 1,5 тысяч детей из Республики освоили образовательные программы в различных вузах по всей России.

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