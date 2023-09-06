ВСУ выпустили десять кассетных боеприпасов по Петровскому району Донецка за полчаса

Под кассетным огнем ВСУ вновь оказался Петровский район Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирований Украины выпустили по Петровскому району Донецка десять боеприпасов с кассетной боевой частью за 25 минут. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:50 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций украинских войск в Максимильяновке. ВСУ выпустили по району два боеприпаса с кассетной боевой частью калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В течение следующих 25 минут ВСУ еще три раза открыли кассетный огонь по району, выпустив восемь боеприпасов.

Напомним, что мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о попадании снаряда ВСУ в здание амбулатории в поселке Александровка. В результате обстрела амбулатории №6 по улице Школьной повреждены фасад, кровля и окна. Ранее ВСУ выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО.

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