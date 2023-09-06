Денис Пушилин заявил о стабильно напряженной ситуации на линии соприкосновения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил о стабильно напряженной ситуации на линии соприкосновения. Денис Пушилин подчеркнул, что критических моментов не видно и не предполагается.

— Что касается линии соприкосновения — ситуация напряженная. Но она стабильно напряженная, к этому надо адекватно относиться. Но при этом каких-то критических и переломных моментов не видно и не предполагается, — заявил Пушилин в эфире «СоловьевLive».

Напомним, что ранее Денис Пушилин сообщил об атаках ВСУ по флангам в Артемовске. Врио Главы Республики подчеркнул, что сейчас вооруженные формирования Украины пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, в городе идет борьба за решающие высоты. ВСУ также пытаются атаковать позиции России в районе Берховского водохранилища. Денис Пушилин отметил, что существенных изменений на позициях нет.

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