Украинский снаряд попал в здание ДК имени Владимира Жоги в Волновахе

Дворец культуры в Волновахе в конце прошлого года был полностью восстановлен после боевых действий. Фото: ТГ/Пушилин

Снаряд ВСУ попал в здание ДК имени Владимира Жоги, расположенного в центре города Волноваха в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Волноваха - зафиксировано прямое попадание в здание Дома Культуры имени Владимира Жоги по улице Ленина, - говорится в телеграм-канале представительства.

По данным наблюдателей, обстрел произошел в 13:20. Со стороны подконтрольного украинским войскам села Богатырь в направлении Волновахи были выпущены 3 ракеты из РСЗО.

Сообщается, что в результате ракетного удара в городе по улице 60 лет СССР ранены женщины 1959 и 1975 годов рождения.

- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили в СЦКК.

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