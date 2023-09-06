В Ясиноватой в течение 8 месяцев шантажист вымогал деньги у жертвы и его семьи

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ясиноватой сотрудники полиции задержали мужчину 1989 года рождения, который длительное время занимался вымогательством и кражами. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Как выяснилось, что на протяжении восьми месяцев 34-летний шантажист по телефону вымогал деньги у своего знакомого, угрожая насилием в отношении него и членов его семьи.

- Общая сумма причиненного потерпевшему материального ущерба составила 129 500 рублей, - заявили в министерстве.

Сообщается также, что всего в ходе следствия были вскрыты 14 эпизодов вымогательства со стороны задержанного мужчины. Также была установлена его причастность к совершению двух краж на сумму в 12 600 рублей.

Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

- Действия фигуранта подпадают под санкции ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - рассказали правоохранители.

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