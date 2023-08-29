Преступнику, укравшему 30 тысяч рублей у женщины в Горловке, грозит до восьми лет заключения

Полицейские задержали ранее судимого жителя Горловки, который напал на женщину и украл у нее 30 тысяч рублей (архивное фото). Фото: МВД ДНР

Правоохранительные органы ДНР возбудили дело в отношении ранее судимого мужчины. Установлено, что он напал на местную жительницу в горловском микрорайоне «Семидорожки» и украл у нее сумку с деньгами. Злоумышленника задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Полицейские установили, что около пяти часов вечера в поселке «Семидорожки» преступник напал на местную жительницу, которая возвращалась домой с работы. Мужчина начал преследовать прохожую, после чего подошел к ней сзади, нанес удар и выхватил из рук сумку, в которой находились 30 тысяч рублей. Стражи порядка установили личность разбойника. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина 1974 года рождения, — отметили в ведомстве.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с выплатой штрафа.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР будут судить женщину, которая выкинула из окна своего ребенка

В ДНР заключили под стражу женщину, выкинувшую дочь с балкона в 2011 году (подробнее)