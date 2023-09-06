В ДНР объявили операцию «Чайка»

В этом году распространителями опасной болезни служат в основном чайки, а не дикие утки, как было ранее. Фото: Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике объявили месячник по обеспечению биологической защиты объектов птицеводства - операцию под названием «Чайка». Об этом сообщили в Минапропроме ДНР.

Там уточнили, что специалисты проведут рейды по местам скопления чаек, чтобы отследить падеж птицы и отобрать лабораторный материал для исключения гриппа птиц. Это заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью в том числе для человека.

- В этом году распространителями болезни служат в основном чайки, а не дикие утки, как было ранее. Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на городских и стихийных свалках, полигонах бытовых отходов. Чайки все больше представлены среди людей, и частота их взаимодействия с домашней птицей увеличивается, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что сейчас эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в ДНР стабильно-напряженная. Очагов заболевания пока не выявили.

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