Донецкие врачи предупреждают об опасности кишечных инфекций

Ранней осенью немудрено заболеть Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На улице тепла погода, но многие дончане жалуются на простуду. Длится она несколько дней, но неприятных симптомов хватает. Врач высшей категории, терапевт Светлана Романова рассказала «Комсомолке», какие инфекции ходят среди населения ДНР.

ОРВИ очень распространены

- Многие заметили, что сейчас ходят осенние инфекции. Симптомы похожи на грипп. Так ли это?

- Конечно, так бывает каждый год. В этом году к нам еще новая разновидность коронавируса заглянет с милым именем Эрис.

Ученые предупреждают, что вирус очень заразный, но не дает такой частоты осложнений, как ранний COVID-19. «Притирается» к нам «корона», становится обычной сезонной болячкой. Но если иммунитет ослаблен, лучше пойти и перепривиться. Также это стоит делать тем, кто работает с большим количеством людей.

У Эрис среди симптомов сильная беспричинная усталость. Вместе с обычными гриппозными симптомами – кашель, насморк, ломота во всем теле – это может привести к утрате трудоспособности. Хорошо, если начальник не возражает против больничного. Ну а если деспот попался, то остается только вакцинироваться, пока не поздно.

- Какие меры профилактики нужно применять?

- Особенность ОРВИ и новых разновидностей ковида в том, что если уж вы оказались рядом с больным человеком, то скорее всего заразитесь. Исключение – если сами недавно переболели и у вас природный иммунитет.

Однако нужно помнить, что вероятность заражения очень сильно зависит от времени контакта и концентрации капелек слюны в воздухе и на гладких поверхностях. Именно поэтому рекомендуют носить маску: чтобы меньше распространять заразу вокруг себя.

Так что метод прост – если рядом с вами кто-то кашляет и чихает, увеличьте расстояние между потенциальным разносчиком и вами. Лучше выйти из маршрутки и потерять плату за проезд, чем болеть. Да и в кафе лучше кушать не в зале, а на свежем воздухе, пусть даже в помещении прохладно, благодаря кондиционеру, а на улице жара.

Если заболел кто-то из близких, пусть спит в другой комнате. И, конечно, нужно проветривать помещение. Спертый воздух никому здоровья не добавил и он вредит больше, чем любые сквозняки.

Что съесть, чтобы не заболеть

- А диетой можно увеличить шансы сохранить здоровье?

- Прививка – самый надежный способ иммунизации без болезни. Что касается диеты, налегайте на свежие овощи и фрукты. Для укрепления иммунитет нужны витамины и на рынках у нас по доступной цене продаются малина, баклажаны, кабачки, сладкий перец, чеснок, помидоры, огурцы и свекла. Есть разные виды персиков, винограда, слив, много дешевой груши. Все это должно быть на вашем столе. А вот сладкого и жирного лучше есть поменьше, легче жару будете переносить.

Из-за проблем с водой самая большая ягода – арбуз – не всегда присутствует в доме, но покупать его надо, в нем достаточно полезных веществ. Только мойте тщательно!

- А если есть симптомы ОРВИ, но хочется выпить пива – может, достаточно его не охлаждать, а пить теплым?

- Об алкоголе придется забыть. В частности, от пива, даже теплого, может усилиться кашель – из-за отрыжки от пузырьков газа. Да и вообще, травить алкоголем и так ослабленный вирусом организм очень плохая идея. А крепкий алкоголь и без того воспаленную слизистую горла и бронхов повреждает (не обеззараживает, это миф).

«Мытье рук сейчас важно как, скафандр для космонавта»

- Какие еще инфекции активны этим летом?

- Сейчас очень остро стоит проблема энтеровирусных инфекций (ЭВИ). Многие граждане и так не слишком чистоплотны, а тут еще проблема с водой добавилась. К тому же, к нам везут овощи и фрукты из южных регионов, где их поливают той водой, которая есть, и не важно, грязная она или нет.

У ЭВИ два главных пути передачи: фекально-оральный, когда пациент плохо помыл (или вообще не помыл руки после посещения туалета) и воздушно-капельный. Вирусы эти очень распространённые и стойкие – в холодильнике на полке (туда попадают они с грязными овощами и фруктами) живут до 3 недель, в водопроводе – до 18 дней, а в стоячей воде пруда и пару месяцев сохраняются в активной форме. Так что мытье рук сейчас важно, как скафандр для космонавта. Это критически важная форма вашей самозащиты.

Опаснее всего энтеровирусы для детей до 5 лет, но и взрослым схватить ЭВИ приятного мало. Будут все симптомы гриппа, вдобавок диарея, может быть тошнота с рвотой, кожная сыпь. И все это на фоне сильнейшей усталости.

При этом вода подается по часам, иногда ее нужно носить с первого этажа в таком состоянии… В общем, я бы поставила ЭВИ на первое место по опасности, а уж потом «модный» ковид и прочие ОРВИ.

Тем более, что инкубационный период (когда симптомов нет, но человек заразен) здесь до 30 дней длится может.

- Какие методы профилактики здесь возможны?

- Все мыть кипяченной водой. Как только дали воду, вы кипятите 5-7 минут цинковое ведро с водой или большую кастрюлю. Когда вода остынет, все овощи и фрукты по второму разу мойте только ею. Первый раз подойдет обычная водопроводная. Все, что даёте детям, обдавать кипятком.

Если вы долго находитесь в общественном месте и будете посещать туалет, в кармане должны лежать антибактериальные влажные салфетки. За все ручки, дверцы, краны, щеколды браться только через них! Покинули туалет, протерли руки свежей салфеткой, выбросили ее – все возможные меры приняты.

Здесь есть распространенная даже среди медиков ошибка: грязной рукой открывается кран, человек моет руки и вновь берется за грязный кран чистой (условно) рукой. Тем самым он подсаживает себе инфекцию, которую только что смывал. Или протер руки салфеткой, тут же ее выбросил, взялся за ручку двери… В США был случай, когда молодой человек на спор целовал и лизал ручки в туалетные кабинки. Этот спор стоил ему жизни: организм не справился с комбинированным заражением сразу несколькими инфекциями. Так что его пример нам наука: соблюдаем особую осторожность, чаще моем руки и следим за гигиеной.

Если решили сходить охладиться на пруд, несите с собой чистую бутилированную воду. После каждого купания придется принимать душ чистой водой – или уповать на везение и силу иммунитета.

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