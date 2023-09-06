В Мариуполе готовятся к празднованию 245-летия города

По словам мэра, если позволит обстановка, для мариупольцев организуют настоящий праздник. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе готовятся к предстоящему празднику - 245-летию города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

Он уточнил, что утром провел совещание в горадминистрации, где обсудил с присутствующими подготовку к еженедельному Штабу по восстановлению Мариуполя. Также были рассмотрены вопросы восстановления жилищного фонда города - многоквартирных и частных жилых домов. Отдельно остановились на предстоящем 245-летии Мариуполя.

- Эту дату мы встретим уже как полноправные граждане Российской Федерации вместе со всеми субъектами РФ, которые не только восстанавливают наш город, но и полностью преображают его, делают современным и комфортным для жителей, - подчеркнул Моргун.

По словам мэра, если позволит обстановка, для мариупольцев организуют настоящий праздник.

- В любом случае, готовимся к проведению торжественных мероприятий, - заявил он.

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