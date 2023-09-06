Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются атаковать по флангам Артемовска

На Артемовском направлении ВС РФ пытаются контратаковать и улучшать свои позиции Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что вооруженные формирования Украины пытаются атаковать по флангам Артемовска. По его словам, сейчас противник пытается контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты.

- По флангам Артемовска: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища. С другой стороны, продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка - там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что на Артемовском направлении российские войска пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.

Напомним, ранее врио Главы ДНР сообщил, что российские войска отбили все атаки противника на рубеже Новомайорское — Новодонецкое. По его словам, ВС РФ контролируют ситуацию на Южно-Донецком направлении.

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