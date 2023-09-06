В ДНР продолжают капитальный ремонт очистных сооружений и насосных станций

Москва продолжает восстанавливать инфраструктуру подшефного региона. Фото: ДАН

В ДНР продолжают капитально ремонтировать очистные сооружения и насосные станции. Большую помощь в этом оказывают московские специалисты. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Там уточнили, что на днях руководство ГУП ДНР «Вода Донбасса» встретилось с представителями российских предприятий «Коммунальные системы Московской области» и «Экопромкомпания». Обсуждали стратегию развития водопроводно-канализационного хозяйства в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР.

- Коллеги из Московской области оказывают колоссальную помощь в модернизации объектов. На сегодняшний день продолжаются работы по капитальному ремонту очистных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станциях, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что во время встречи были обозначены первоочередные задачи на 2024 год, среди которых - прохождение осенне-зимнего периода и передача спецтехники Тельмановскому водоканалу.

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