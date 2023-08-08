В ДНР разрабатывают проект замены угля на альтернативные виды топлива для работы котельных

Котельные хотят перевести на альтернативные виды топлива. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР приступили к разработке проекта замены угольного топлива на альтернативные источники тепловой энергии для работы котельных. Об этом сообщил на брифинге в ДАН начальник отдела строительного проектирования и инженерных изысканий проектного института Донгипрошахт Антон Синявский.

Он отметил, что сейчас специалисты изучают вопрос использования альтернативных источников теплогенерации для работы котельных на примере небольших населенных пунктов численностью до 20 тысяч человек. По словам Синявского, условия добычи угля в регионе сегодня нелегкие, к тому же не все виды угля подходят в качестве топлива.

- Не весь добываемый уголь можно использовать в качестве топлива для котельных. На сегодняшний день он достаточно дорог для бытовых потребителей. Поэтому, я думаю, что это и в дальнейшем будет востребовано, потому что уголь прежде всего нужен для других целей - для таких, как электростанции и т. д. Поэтому мы считаем, что эта тема достаточно актуальна и ее целесообразно разрабатывать, - заявил он.

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