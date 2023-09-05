Строители под руководством «РСК-НР» отремонтировали самый большой дом Волновахи

Самый большой дом в Волновахе восстановили строители из Татарстана (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

В Волновахе восстановили самый большой дом, сильно поврежденный во время боевых действий. Он находится на окраине города, и именно в нем ВСУ оборудовали огневые точки. В здании восстановили конструктив, поменяли окна, кровлю и двери. Об этом заявили в «РСК-НР».

— Строителями подрядной организации восстановлен конструктив здания после значительных повреждений. Полностью заменены окна, двери и кровля. Восстановлены системы водоснабжения и отопления, заменены инженерные коммуникации. Выполнены внутренние отделочные работы мест общего пользования, — отметили в организации.

В «РСК-НР» добавили, что выполнением строительных работ занималась подрядная организация «Татинвестгражданпроект» из Республики Татарстан.

Напомним, что ранее Ямал отремонтировал Дом пионеров в Волновахе на 50%. Сейчас строители занимаются утеплением стен здания.

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