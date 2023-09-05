В ДНР российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Первомайского. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, российская группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое на Донецком направлении. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.

- За сутки потери противника составили до 225-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град», - добавили в Министерстве обороны Российской Федерации.

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