В Республике создали максимально благоприятные условия для того, чтобы люди могли реализовать свое избирательное право Фото: Иван МАКЕЕВ

В ДНР обеспечили условия для голосования маломобильных граждан. Об этом сообщил ДАН председатель Донецкой региональной организации Всероссийского общества инвалидов Ярослав Лисобей.

Он отметил, что, учитывая обстановку с обстрелами, людям позволили проголосовать на дому.

- Конечно, это позитивным образом отображается на маломобильных гражданах, так как не нужно нигде регистрироваться, не нужно никуда звонить или обращаться, а избиркомы сами приходят, - подчеркнул Лисобей.

Сообщается также, что люди с инвалидностью могут проголосовать по месту их фактического проживания, а не регистрации. Ведь многие переехали из обстреливаемых мест.

- На эту тему мы встречались с председателем Избиркома ДНР, озвучили проблематику, что такие вопросы могут возникать. Нам дали время, чтобы мы собрали данные таких людей. Мы проинформировали членов нашей организации об этом, чтобы они могли проголосовать, не выходя из дома и не нужно было писать какие-либо заявления. Поступившие обращения были очень быстро и оперативно урегулированы, и эти люди имели возможность проголосовать, - заявил Ярослав Лисобей.

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