В ДНР отметили активность жителей на досрочном голосовании

Люди активно участвуют в голосовании Фото: Александр ИВАНОВ

В ДНР жители активно участвуют в досрочном голосовании на выборах депутатов парламента и в органы местной власти. Об этом сообщили ДАН в избирательной комиссии Республики.

Там отметили живой интерес населения к проявлению волеизъявления.

- Люди в досрочном голосовании участвуют очень активно. За четыре дня уже почти 40% избирателей проголосовало за депутатов в НС, это очень хороший показатель. Также можно увидеть фотографии в СМИ, социальных сетях, что люди участвуют целыми семьями в волеизъявлении и интерес у населения высокий, - заявили в избиркоме.

В избирательной комиссии также отметили, что в будние дни динамика голосования может быть несколько ниже по сравнению с выходными из-за того, что многие вышли на работу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР не остановили досрочное голосование из-за обстрелов ВСУ. Жители региона выбирают будущее без падающих на них кассетных снарядов.

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