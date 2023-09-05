Восстановлению лифтового хозяйства ДНР помогут специалисты из Беларуси. Фото: Министерство промышленности и торговли ДНР

Специалисты из Беларуси помогут восстановлению лифтового хозяйства ДНР. Представители Гомельского лифтового завода посетили предприятия Республики, где, по их мнению, производственные мощности позволят на 95% обеспечить производства комплектующих для изготовления лифтов на территории региона. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли ДНР.

- Представители Гомельского лифтового завода посетили основную и вторую площадки Макеевский завод «Лазер», предприятие «Силур» и «ДОНФРОСТ» и пришли к выводу, что производственные мощности предприятий позволяют на 95% обеспечить локализацию производства комплектующих для изготовления лифтов на территории ДНР, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что встреча представителей министерства промышленности и торговли ДНР и делегации из Республики Беларусь состоялась 1 сентября. В составе делегации прибыли руководители белорусских предприятий, осуществляющих производство и обследование лифтов.

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