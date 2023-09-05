В Зугрэс к отопительному сезону приехали две бригады из Нижегородской области

Сейчас в городе наблюдается дефицит работников коммунальной сферы. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Нижегородской области помогут одному из коммунальных предприятий в ДНР при подготовке к зиме. Две аварийных бригады уже прибыли в Зугрэс. Об этом сообщил ДАН мэр города Роман Гладких.

- К нам на весь отопительный сезон приехали две аварийные бригады из Нижегородской области. Это специалисты в областях эксплуатации тепловых установок и систем водоснабжения. И они уже начали активно заниматься помощью нашему коммунальному предприятию по подготовке к зиме, - заявил градоначальник.

Мэр также добавил, что в городе наблюдается дефицит работников коммунальной сферы, поэтому помощь со стороны будет очень своевременной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике подготовка объектов к отопительному периоду идет по графику. Специалисты предприятия «Вода Донбасса» готовят сети, а также объекты водоснабжения и водоотведения к работе зимой.

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