Извлеченную из-под завалов в Кировском районе Донецка женщину не удалось спасти

Медикам не удалось спасти пострадавшую при обстреле женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медикам не удалось спасти жизнь мирной жительницы, пострадавшей при обстреле Кировского района Донецка 5 сентября. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- К сожалению, женщина 1937 года рождения, которая оказалась под завалами в доме по улице Туполева после вражеского обстрела Кировского района, скончалась в больнице, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Туполева в Кировском районе Донецка сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину 1937 года рождения. Мирная жительница пострадала в результате попадания снаряда в многоквартирный дом. Как рассказали в спасательном ведомстве, произошло обрушение перекрытий в одной из квартир на девятом этаже. К месту происшествия дополнительно были направлены силы и средства.

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