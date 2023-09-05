У Дома пионеров в Волновахе утепляют новый фасад. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Специалисты из Ямала наполовину восстановили Дом пионеров в Волновахе. На данный момент строители выполняют работы по оштукатуриванию и утеплению стен. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.
- В настоящее время на объекте площадью тысяча квадратных метров строители выполняют работы по оштукатуриванию и утеплению стен, перегородок и фасада здания, монтируют каркас крыши и окна, меняют наружные и внутренние инженерные коммуникации, - отмечают в ведомстве.
Там добавили, что внутри здания рабочие выполняют утепление и стяжку пола. Параллельно ведутся работы по обустройству инженерных коммуникаций, установят систему автоматической охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение. Все работы на объекте планируют завершить до конца 2023 года.
- Понимаем необходимость и значимость подобных учреждений, сделаем все возможное для комфорта и реализации молодежи Волновахи, - рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Сергей Власенко.
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