Денис Пушилин заявил, что ДНР полностью готова к выборам 10 сентября

ДНР полностью готова к основному дню выборов, заявил Пушилин
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что к проведению выборов в регионе все готово. Об этом глава Республики сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
— К основному дню голосования 10 сентября в ДНР все готово, — заявил Денис Пушилин.
Напомним, что ранее в ДНР отметили активность жителей на выборах депутатов парламента и в органы местной власти. В избирательной комиссии ДНР отметили, что за четыре дня почти 40% избирателей проголосовало за депутатов Народного Совета. В ведомстве подчеркнули, что в будние дни общая динамика волеизъявления жителей Донецкой Народной Республики может быть снижена. Это связано с выходом населения на работу.
Ранее в ряде районов Республики организовали голосование на дому из соображений безопасности. Члены избирательных комиссий обходят избирателей по квартирам.
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