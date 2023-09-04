Врачи «Профилактического патруля» осмотрели тысячу жителей Енакиево

Медосмотры жителей Енакиево проходят на базе городской больницы №1 (архивное фото) Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты «Профилактического патруля» с 28 августа провели более тысячи медицинских осмотров. Врачи узкой специальности работают на базе городской больницы №1 в Енакиево. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава ДНР.

— С 28 августа узкие специалисты, а также медицинские сестры, входящие в состав патруля проводят медицинские осмотры, которые дают возможность оценить общее состояние здоровья граждан, выявить заболевания на ранней стадии и произвести диспансеризацию тех, кому это было показано. За несколько дней специалистами уже осмотрено более 1000 человек. «Профилактический патруль» работает на базе городской больницы №1 Енакиево, — заявили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что «Профилактический патруль» создан по поручению Минздрава России. Проект дает дополнительную возможность жителям Республики пройти медосмотр и выявить возможные заболевания на ранних стадиях.

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