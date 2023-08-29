В ДНР прибыла выездная бригада российских медиков в рамках проекта «Профилактический патруль»

Проект дает дополнительную возможность населению Республики пройти медосмотр и выявить возможные заболевания на ранних стадиях. Фото: Администрация Главы ДНР

В ДНР прибыл «Профилактический патруль» - врачи и медсестры из других регионов России. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

Там пояснили, что медицинский «десант» поможет в проведении профосмотров и диспансеризации в регионе.

- По поручению Министерства здравоохранения России при практической поддержке Федерального центра медицины катастроф и организационно-методической поддержке НМИЦ «Терапии и профилактической медицины» в ДНР из других регионов РФ приехали узкие специалисты, а также медицинские сестры для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, - заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что проект дает дополнительную возможность населению Республики пройти медосмотр и выявить возможные заболевания на ранних стадиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина проводится диспансеризация взрослого населения. В этом задействовали 92 медицинских организации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комитет Госдумы России по охране здоровья разрабатывает план развития онкоцентра ДНР

Глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев доставил в Республиканский онкоцентр ДНР оборудование для исследования и операций (подробнее)