Диспансеризация взрослого населения в ДНР: Как пройти и куда обращать

Первый этап диспансеризации подразумевает прохождение профосмотра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина проводится диспансеризация взрослого населения.

ЗАДЕЙСТВОВАЛИ 92 МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Ее основная цель – оценка общего состояния здоровья человека и максимально раннее выявление возможных проблем, когда лечение проще и более эффективно. В проведении диспансеризации задействованы 92 медицинские организации Республики, 46 из которых участвуют в первом этапе, - сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

По ее словам, первый этап диспансеризации подразумевает проведение профилактического осмотра, визит к врачу-терапевту. Профосмотр включает в себя такие процедуры, как анализы крови и мочи, измерение давления, флюорография, ЭКГ и другие исследования, а также осмотр профильными специалистами.

ВАЖНЫЙ ЭТАП ЗАБОТЫ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

На основании данных анализов и обследований врач делает выводы о состоянии здоровья человека. Если по итогам диспансеризации появится повод для беспокойства – его направят на второй этап для дополнительных обследований.

На сегодня первый этап диспансеризации прошли более 42 процентов от запланированного количества жителей Республики.

- Диспансеризация – это важный этап заботы о своем здоровье. Каждый человек должен понимать, насколько важно регулярно проходить эту процедуру, чтобы убедиться в том, что его здоровье в порядке, - подчеркнула Лариса Валентиновна.

СПРАВКА «КП»

По данным Минздрава ДНР, диспансеризация - это бесплатное обследование, проводится 1 раз в 3 года - для населения в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для граждан старше 40 лет.

Участковой службой приглашаются жители ДНР на диспансерный осмотр для недопущения массового скопления.

Для прохождения диспансеризации необходимо:

- иметь при себе паспорт;

- обратиться в регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены.

Первый этап диспансеризации включает в себя проведение профилактического медосмотра и визит к врачу-терапевту.

Для лиц младше 40 лет диспансеризация состоит из:

- анкетирования для сбора анамнеза и информации о наследственности;

- расчета индекса массы тела;

- измерения артериального давления;

- анализа крови на общий холестерин;

- анализа крови на глюкозу;

- определения относительного сердечно-сосудистого риска;

- флюорографии;

- ЭКГ;

- измерения внутриглазного давления.

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