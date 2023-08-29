Диспансеризация взрослого населения в ДНР: Как пройти и куда обращать

Первый этап диспансеризации подразумевает прохождение профосмотра
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецкой Народной Республике по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина проводится диспансеризация взрослого населения.
- Ее основная цель – оценка общего состояния здоровья человека и максимально раннее выявление возможных проблем, когда лечение проще и более эффективно. В проведении диспансеризации задействованы 92 медицинские организации Республики, 46 из которых участвуют в первом этапе, - сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.
По ее словам, первый этап диспансеризации подразумевает проведение профилактического осмотра, визит к врачу-терапевту. Профосмотр включает в себя такие процедуры, как анализы крови и мочи, измерение давления, флюорография, ЭКГ и другие исследования, а также осмотр профильными специалистами.
На основании данных анализов и обследований врач делает выводы о состоянии здоровья человека. Если по итогам диспансеризации появится повод для беспокойства – его направят на второй этап для дополнительных обследований.
На сегодня первый этап диспансеризации прошли более 42 процентов от запланированного количества жителей Республики.
- Диспансеризация – это важный этап заботы о своем здоровье. Каждый человек должен понимать, насколько важно регулярно проходить эту процедуру, чтобы убедиться в том, что его здоровье в порядке, - подчеркнула Лариса Валентиновна.
СПРАВКА «КП»
По данным Минздрава ДНР, диспансеризация - это бесплатное обследование, проводится 1 раз в 3 года - для населения в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для граждан старше 40 лет.
Участковой службой приглашаются жители ДНР на диспансерный осмотр для недопущения массового скопления.
Для прохождения диспансеризации необходимо:
- иметь при себе паспорт;
- обратиться в регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены.
Первый этап диспансеризации включает в себя проведение профилактического медосмотра и визит к врачу-терапевту.
Для лиц младше 40 лет диспансеризация состоит из:
- анкетирования для сбора анамнеза и информации о наследственности;
- расчета индекса массы тела;
- измерения артериального давления;
- анализа крови на общий холестерин;
- анализа крови на глюкозу;
- определения относительного сердечно-сосудистого риска;
- флюорографии;
- ЭКГ;
- измерения внутриглазного давления.
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