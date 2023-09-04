Прием документов за компенсационной выплатой будет осуществляться по 10 декабря включительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике за компенсационной выплатой на покупку угля для бытовых нужд обратилось около 22 тысяч человек. Прием документов будет осуществляться по 10 декабря включительно. Об этом сообщает министерство труда и социальной политики ДНР.

- На сегодняшний день за компенсационной выплатой обратилось порядка 22 тысяч человек, из них более 21 тысячи включены в выплатные ведомости. Прием документов будет осуществляться по 10 декабря включительно, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что для оформления выплаты следует обращаться в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Размер компенсации составляется 25 тысяч рублей для лиц зарегистрированных и проживающих в домах с печным отоплением. 12,5 тысячи рубелей – для лиц, зарегистрированных и проживающих в домах, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе.

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