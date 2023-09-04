Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 9:49

Компенсация на покупку угля в ДНР 2023: как оформить выплату

За компенсационной выплатой на покупку угля в ДНР обратилось около 22 тысяч человек
Владислав ГУЩИН
Прием документов за компенсационной выплатой будет осуществляться по 10 декабря включительно

Прием документов за компенсационной выплатой будет осуществляться по 10 декабря включительно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике за компенсационной выплатой на покупку угля для бытовых нужд обратилось около 22 тысяч человек. Прием документов будет осуществляться по 10 декабря включительно. Об этом сообщает министерство труда и социальной политики ДНР.

- На сегодняшний день за компенсационной выплатой обратилось порядка 22 тысяч человек, из них более 21 тысячи включены в выплатные ведомости. Прием документов будет осуществляться по 10 декабря включительно, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что для оформления выплаты следует обращаться в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Размер компенсации составляется 25 тысяч рублей для лиц зарегистрированных и проживающих в домах с печным отоплением. 12,5 тысячи рубелей – для лиц, зарегистрированных и проживающих в домах, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР отметили высокий интерес жителей к досрочному голосованию

За четыре дня уже почти 40% избирателей проголосовали за депутатов в Народный Совет Донецкой Народной Республики (подробнее)