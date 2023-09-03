Явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР за четыре дня составила 37,56% Фото: Александр ИВАНОВ

Явка на выборах депутатов Народного Совета ДНР за четыре дня досрочного голосования и три дня голосования на экстерриториальных участках составила 37,56%. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

По его словам, голоса за депутатов горсовета Донецка отдали 39,10% избирателей.

По итогам первых трех дней своим правом волеизъявления воспользовались 24,61% избирателей. В эту цифру также включены голоса, отданные на экстерриториальных участках - в других регионах страны.

Голосование в труднодоступных местах продлится до 7 сентября. Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. В ДНР будут избраны 90 депутатов, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

Проголосовать можно по российскому паспорту, паспортам ДНР и Украины (с отметкой о регистрации на территории Республики до 30 сентября 2022 года). Также можно предоставить временное удостоверение взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина России, выдаваемое на период оформления российского паспорта.

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