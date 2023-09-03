166 школьников из ДНР приняли в ряды юнармейцев. Фото: Юнармия в ДНР

В преддверии дня освобождения Донбасса, 2 и 3 сентября, 166 юнармейцев из Донецкой Народной Республики приняли в ряды юнармейцев.

- Ребята из Макеевки, Горловки, Дебальцево, Енакиево, Ждановки и Кировского приняли присягу на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» Ростовской области, - говорится в сообщении Юнармии в ДНР.

В ходе присяги протоиерей Петр благословил юнармейцев, а также дал возможность приложится к копии иконы «Спас Нерукотворный», которую Верховный Главнокомандующий Владимир Путин передал для бойцов в зону СВО.

Также для юнармейцев была организована экскурсия по территории комплекса, а в завершении их ожидал вкусный обед на территории партизанской деревни парка «ПАТРИОТ».

Сообщается, что 8 сентября, в день празднования освобождения Донбасса присягу примут юнармейцы из Донецка, Комсомольского и Амвросиевки.

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