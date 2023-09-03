В Иловайске за три года собираются отремонтировать все основные дороги

Дороги ремонтируют без остановки. Фото: Минстрой

В Иловайске ремонт основных дорог планируется завершить в течение трех лет. Об этом сообщил глава администрации города Руслан Дудников.

- У нас в городе порядка 80 километров дорог с асфальтовым покрытием, из них более 55 километров требуют капитального ремонта. Мы сделали 26,5 тысяч квадратных метров в прошлом году и порядка 30 тысяч квадратных метров в этом. Я думаю, если сохранятся такие темпы, то все полностью основные магистрали в городе мы сможем заменить в течение трех лет, которые мы планируем работать с регионом-шефом, - цитирует Донецкое агентство новостей Руслана Дудникова.

По его словам, в этом году полностью или частично отремонтированы дороги по улицам Первомайской, Ленина и Ярославского, переулкам Пушкина, Победы, Щорса и Гоголя. Выбор объясняется тем, что по ним проходят маршруты общественного транспорта, в частности, кольцевой автобус.

- Кроме того, эти улицы являются связующим звеном для нашей соцсферы - школы, садики и больница. На сегодня сделана центральная улица, въездная группа в город и эти две артерии, - пояснил Руслан Дудников.

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