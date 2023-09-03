Зарплата учителей в ДНР за год выросла более чем на 30 процентов

2023-й – год педагога и наставника. Архивное фото

В Донецкой Народной Республике среднемесячная зарплата в сфере образования в этом году превысила 31 тысячу рублей. Также стала функционировать новая система поощрения педагогов, сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

- Внедрение новой системы оплаты труда и назначение выплат за классное руководство и кураторство позволило увеличить фактическую среднемесячную заработную плату работников сферы образования на 32,3%: с 23 434,47 руб. в 2022 году до 31 007,15 руб. в 2023 году, - говорится в сообщении.

Между тем, в рамках новой системы поощрения педагогов денежные премии получили победители и призеры конкурса «Педагог года - 2023». Напомним, что с начала этого года в ДНР увеличили фонд оплаты труда и должностные оклады бюджетникам.

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