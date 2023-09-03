Премьер ДНР назвал критерии для участников СЭЗ

СЭЗ – локомотив экономического развития Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Определен список критериев для участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в интервью Донецкому агентству новостей сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Когда инвесторы подают заявку в СЭЗ, описывают налоговые сборы, количество рабочих мест, ассортимент выпускаемой продукции. Мы их оцениваем по четырем показателям: инвестиции, сколько рабочих мест, сколько налоговых сборов и объем выпускаемой продукции, - отметил Евгений Солнцев.

Власти Республики в этом вопросе пошли предельно просто и прозрачно, чтобы не запутать инвесторов с отчетностью.

- А так - есть соглашение, инвестор показывает сколько инвестировал, рабочие места - либо они есть, либо их нет, рабочие места мы видим по налогам, которые платит работодатель за работника. Объем отгруженной продукции тоже видно по той же налоговой отчетности. Мы составляли прогнозы по сбору налогов - это нам даст десятки миллиардов рублей в бюджет, - сказал премьер.

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